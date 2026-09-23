Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: Tera patronu Emre Tezmen'in ifadesi ortaya çıktı! "Fon alımlardan haberim yok"

SAVCI: 1,4 MİLYARLIK ŞİRKET NASIL 280 MİLYAR OLDU?

Savcılık Tezmen'e Tera Yatırım'ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını da sordu. Tezmen yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla açıkladı: "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz." dedi.

Savcılık diğer şirketlerdeki artışları da Tezmen'in önüne koydu. Sorgu tutanağına göre; TRHOL 450 milyon liradan 135 milyar liraya, TEHOL 1,9 milyar liradan 103 milyar liraya, PEKER yaklaşık 5 milyar liradan 100 milyar liraya yükseldi.

Savcılık, Tezmen'in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu. Tezmen artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.