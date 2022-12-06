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Giriş Tarihi: 6.12.2022 15:57 Son Güncelleme: 7.12.2022 13:35

Borsacı eski çalışanına cinsel saldırıdan yargılanıyor

Borsacı N.Ö., eski çalışanı S.İ. adlı kadına yönelik cinsel saldırı, yaralama ve çeşitli suçlardan 14 yıl 10 aydan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. N.Ö.'nün talebi üzerine dosyaya yayın yasağı verildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Borsacı eski çalışanına cinsel saldırıdan yargılanıyor

2022 yılı Mart ayında Sarıyer'de meydana geldiği ileri sürülen olayda savcılık S.İ.'nin şikayeti üzerine borsacı N.Ö. hakkında zorla alıkoyarak cinsel amaçlı alıkoyma, nitelikli cinsel saldırı, öldüreceğini söylemek suretiyle tehdit, dövmek suretiyle yaralama suçlarını işlediği belirtilerek 14 yıl 10 aydan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını istemişti. İddianamede S.i.'nin ifadesinde 21 yaşında iken borsacı N.Ö. ile 12 yıl önce tanıştığı ve kendisini ikna ederek otele götürüp tecavüz ettiği iddiası yer aldı. İddianamede S.İ.'nin N.Ö.'nün çalıştığı iş yerinde bir süre çalıştığı belirtildi.

ÜNLÜ BORSACI HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülün duruşmaya tutuksuz sanık borsacı N.Ö. ve şikayetçi S.İ. avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkeme başkanı duruşma başlangıcında sanık N.Ö.'nün kapalı duruşma ve yayın yasağı isteğini değerlendirdi. Mahkeme heyeti duruşmanın aleni görülmesine ancak duruşma içeriği ile yayın yasağı kararı verdiğini belirtti. Duruşma sanık, müşteki ve tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.

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Borsacı eski çalışanına cinsel saldırıdan yargılanıyor
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