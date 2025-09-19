Borsada manipülasyonda 13 tutuklama

Borsada işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında, Investco Holding yetkililerinin ve Nihat Özçelik'in aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına almıştı. Şüphelilerin Vatan Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

13 TUTUKLAMA

Savcılık ifadelerinin ardından 13 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgunun ardından 13 şüpheli tutuklandı ve 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.