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Giriş Tarihi: 13.09.2026 13:28

Borsada sosyal medya manipülasyonuna büyük soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, borsa ve sermaye piyasalarında yatırımcıyı etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden asılsız bilgi yayan hesap sahipleri hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerin tespiti için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı devreye girdi.

DHA
Borsada sosyal medya manipülasyonuna büyük soruşturma! Başsavcılık harekete geçti
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Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

#BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Borsada sosyal medya manipülasyonuna büyük soruşturma! Başsavcılık harekete geçti
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