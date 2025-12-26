Boru döşenirken göçük meydana geldi: Yaralanan 4 işçiden 1’i öldü! 3 gözaltı

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan işçiler Mehmet Yağcı, İ.M.E. (19), A.Y. (52) ve M.T. (31) ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden durumu ağır olan Yağcı, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.