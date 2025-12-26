Haberler Yaşam Haberleri Boru döşenirken göçük meydana geldi: Yaralanan 4 işçiden 1'i öldü! 3 gözaltı
Boru döşenirken göçük meydana geldi: Yaralanan 4 işçiden 1'i öldü! 3 gözaltı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaralanan işçilerden Mehmet Yağcı (50), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer 3 işçinin hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Boru döşenirken göçük meydana geldi: Yaralanan 4 işçiden 1’i öldü! 3 gözaltı
Acı olay, dün Mescit Mahallesi Şevkinar Sokak'ta meydana geldi. Mahallede yürütülen çalışmalar sırasında, iddiaya göre sağanak nedeniyle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kaydı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan işçiler Mehmet Yağcı, İ.M.E. (19), A.Y. (52) ve M.T. (31) ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden durumu ağır olan Yağcı, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, olayla ilgili taşeron firmada çalışan ustabaşı A.E. (22), şantiye şefi H.B. (36) ve müteahhit A.K.'yi (51) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Boru döşenirken göçük meydana geldi: Yaralanan 4 işçiden 1'i öldü! 3 gözaltı
