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Giriş Tarihi: 13.3.2024 23:21

Boru döşerken toprak altında kalan işçi öldü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, sulama hattına boru döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 24 yaşındaki F.A., hayatını kaybetti

DHA
Boru döşerken toprak altında kalan işçi öldü

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesiyle açılan kanalda çalışanların su tahliye borularını döşediği sırada toprak kayması oldu. Yaklaşık 5 metrelik hat içinde çalışmakta olan F.A. kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu F.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. F.A.'nın cansız bedeni otopsi için Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Boru döşerken toprak altında kalan işçi öldü
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