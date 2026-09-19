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Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:16

Boş arazide sır ölüm! 25 yaşındaki erkan ölü bulundu

Kırıkkale’de boş arazide 25 yaşındaki Erkan Düz’ün cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Boş arazide sır ölüm! 25 yaşındaki erkan ölü bulundu
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Olay, Bahçelievler Mahallesi 708. Sokak'taki boş arazide meydana geldi. Hareketsiz bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin 25 yaşındaki Erkan Düz'e ait olduğu tespit edildi.

Düz'ün cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, Erkan Düz'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve adli incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

#KIRIKKALE

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Boş arazide sır ölüm! 25 yaşındaki erkan ölü bulundu
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