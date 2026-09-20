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Giriş Tarihi: 20.09.2026

Boş arazide sır ölüm mercek altında

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Boş arazide sır ölüm mercek altında
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Kırıkkale'de boş arazide 25 yaşındaki Erkan Düz'ün cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Bahçelievler Mahallesi 708. Sokak'taki boş arazide meydana geldi. Hareketsiz bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin Erkan Düz'e ait olduğu tespit edildi. Düz'ün cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, Erkan Düz'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve adli incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Boş arazide sır ölüm mercek altında
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