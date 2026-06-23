Boş çöp kutusunun dibine birkaç kaşık dökün: Yaz sıcağında kokuyu anında bitiriyor!

ÇÖP KUTUSUNUN DİBİNE SERPİN

Temizlik uzmanları çöp poşetini takmadan önce kutunun en dibine serpilecek birkaç yemek kaşığı karbonatın, sineklerin yemek artıklarına çekilmesini engellediğini belirtiyor. Bu doğal koku giderici yöntem normal şartlarda uzun süre etkili olsa da, yaz aylarındaki sızıntı riskine karşı her hafta yenilenmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlara göre kötü kokuların en büyük tetikleyicisi kutunun içinde kalan nemdir. Islak ve nemli kalan alanlar bakteri üretimi için ideal bir zemin hazırlar. Bu nedenle çöp kutusunun sadece maskelenmesi değil, düzenli olarak derinlemesine temizlenmesi ve kurutulması kritik önem taşır.