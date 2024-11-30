Boşanacakları gün dehşet saçtı

İzmir'de yaşayan 7 çocuk annesi Ummuhan Balcı (46), 5 yıl önce aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve kendisine şiddet uygulayan eşi beyaz eşya satıcısı Ahmet Balcı'ya (50) boşanma davası açtı. Eşini ölümle tehdit ettiği için hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı çıkartılan Ahmet Balcı, önceki gün sabah saatlerinde, boşanma davasının karar duruşmasından önce, Ummuhan Balcı'nın kaldığı teyzesinin Maviköşe Mahallesi'ndeki evine gitti.İddiaya göre, Ahmet Balcı, elindeki bıçakla, eşinin ve çocuklarının bulunduğu evin önünde pusu kurdu. Hemşire kızı Betül Balcı'nın (20), evden çıkacağı sırada Ahmet Balcı kapıya yöneldi. Betül Balcı, babasının içeri girmesine engel olmak istedi.Ancak Ahmet Balcı, kızını sol bacağından bıçakla yaraladı. Ardından içeri giren Ahmet Balcı, hakkında koruma kararı bulunan eşi Ummahan Balcı'ya saldırıp başı, sol kolu ve göğsünden bıçakla yaraladı. Ahmet Balcı olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve kızını ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan annekızın durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Ahmet Balcı ise jandarma tarafından yakalandı. Balcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.