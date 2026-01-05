Boşandığı eşinin dayısını sokak ortasında öldürdü

Olay, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Bekir Bayram, daha önce aralarında husumet bulunan boşandığı eşinin dayısı Mahmut Boztaş'ı pusu kurarak tabancayla sokak ortasında vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Boztaş, Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Sinanpaşa İlçesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken cinayet zanlısı Bekir Bayram, suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Mahmut Boztaş'ın daha önce aralarında husumet bulunan Bekir Bayram'a yönelik "Sana etek giydireceğim" şeklinde sözler söylediği, bu ifadelerin taraflar arasındaki gerilimi daha da tırmandırdığı iddia edildi.