Boşandığı eşinin kardeşini 8 kurşunla öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden çıkan Kemal Kılıç boşandığı eşinin kardeşi Mustafa Özocak'ı eski eşinin evinin yanında çalıştığı tarlada tabancayla vurarak öldürdü. Dün Sarıkaya Mahallesi'nde yaşanan olayda tütün tarlasında çalışan eski kayınbiraderi Mustafa Özocak ile tartışan Kılıç, tabanca ile Mustafa Özocak'a 8 el ateş etti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Özocak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Kemal Kılıç aranıyor.