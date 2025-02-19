Boşandığı eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, salı günü akşam saatlerinde Piyade Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. ile boşandığı eşi İ.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., bıçakla saldırarak S.K.'yı ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, S.K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAÇAN ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.