Haberler Yaşam Haberleri Boşandığı kocasını silahla ağır yaraladı
Giriş Tarihi: 21.11.2023 02:20

Boşandığı kocasını silahla ağır yaraladı

Nevşehir’de boşandığı karısı Pınar Ç. tarafından vurulan Sami K. ağır yaralandı. Sami K. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken Pınar Ç. ve erkek arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

İHA
Boşandığı kocasını silahla ağır yaraladı

Olay bu gece saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halinde olan Sami K. başka bir araçta boşandığı eşi Pınar Ç.'yi gördü.

Aracın önüne geçerek eski eşinin bulunduğu aracı durduran Sami K. eski eşini araçtan indirmeye çalıştı. Araçtan inmek istemeyen Pınar Ç. daha sonra çantasından çıkarttığı silah ile eski eşine ateş etti.

Olayın yaşandığı anda devriye gezen polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla ağır yaralanan Sami K. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken Pınar Ç. ve erkek arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! CHP'de zihniyet değişmedi: HDP ile kol kola poz!
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
Bakan Yerlikaya paylaştı: Batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'ye bir istifa şoku daha! "Meral Akşener'i Sevenler Derneği'ne döndü"
Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 50+1 açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
İsrail destekçisi Morgan’a tokat gibi cevap! İddialarını bir bir çürüttü
Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Zonguldak'ta Türk gemisi fırtına nedeniyle battı! Bir gemi de karaya oturdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşandığı kocasını silahla ağır yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA