Boşanma aşamasındaki adamın başına gelmeyen kalmadı: Önce evinden atıldı sonra burnu kırıldı!

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan K., yaklaşık 4 yıl önce eşi Ö.K'ye boşanma davası açtı. Bu süreçte iddiaya göre karısı Orhan K.'den habersiz bir şekilde evi sattı. Evi satın alan kişiler ise evden çıkmayan Orhan K.'ye tahliye davası açtı. Bunun üzerine icra memurlarıyla birlikte Orhan K.'nin eşinin erkek kardeşi M.F.S., tahliye için şahsın yaşadığı eve geldi. Ev tahliye edildikten sonra Orhan K., valizlerini alıp site dışına çıktığında arkasından yaklaşan M.F.S., Orhan K.'ye küfürler edip ittirdi. Orhan K., ittirme sonucu yere düşerek suratına kaldırma çarptı ve kırılarak hastanelik oldu.

Orhan K., olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Evimin tahliyesi için icra memurları geldi. Eşimin erkek kardeşi M.F.S., yediemin sorumlusu olarak gelmiş. Ben itiraz ettim, ama itiraz etmeme rağmen olay yerinden ayrılmadı. Akşam ben şahsi eşyalarımı topladım, tutanaklara imza attım. Asfaltın üzerinde valizlerle birlikte yürürken arkamdan gelen eşimin erkek kardeşi hızlı bir şekilde itti. Ben de kontrolsüz bir şekilde asfalta düştüm burnum kırıldı ve elimde kesikler meydana geldi. Olayla ilgili şikâyetçiyim" dedi.

Orhan K., olayın ardından Avukatı Emre Sagun aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldu.