Balıkesir’de damat dehşeti: Baldızını ve kayınvalidesini öldürdü!

Edremit ilçesinde yaşayan Murat Özer, ayrı yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Nezihe Nurçin Özer ile barışmak için kayınpederi Ali Rıza Kaya'nın evine gitti. Eşinin eve dönmek istememesi üzerine çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Gözü dönen Murat Özer, eline aldığı bıçakla evdekilere saldırdı.

Eşi Nezihe Nurçin Özer, baldızı Gülçin Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve kayınpederi Ali Rıza Kaya'yı bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede baldız Gülçin Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı halde bulunan 3 kişi ise Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralılardan kayınvalide Sevim Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşinden boşanmak isteyen Nezihe Nurçin Özer'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Savcılığın başlattığı geniş çağlı soruşturmanın ardından damat Murat Özer, Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Murat Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.