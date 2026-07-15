Boşanma aşamasındaki eş çay bahçesinde dehşet saçtı! Talihsiz kadın kurtarılamadı

Hikmet E. ile boşanma aşamasındaki eşi Hülya E. arasında Kilis'te bulunan bir çay bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hikmet E., yanında bulunan tabancayla eşi Hülya E.'ye üç el ateş etti. Ağır yaralanan Hülya E., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Hikmet E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.