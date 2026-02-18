Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı!

Gebze, Tren İstasyonu gün ortasında korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Aylin P.D., boşanma aşamasındaki eşi E.D. tarafından Gebze Tren İstasyonu'nda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda mermin8n kafasına isabet etmesi sonucunda ağır yaralanan Aylin P.D., çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

İSTASYON BOŞALTILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafasından vurulan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisine devam edilmek üzere ambulans ile hastaneye kaldırılırken istasyon, tedbir amaçlı boşaltıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Aylin P.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında eşini kafasından vurarak ölümüne sebep olan E.D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor