Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti: Hülya Şellavcı cinayetinde yeni gelişme: Katilin cezası onandı

Bornova'da 22 Ekim 2022'de Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Hülya Şellavcı Yeğin'in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi tarafından Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Şellavcı'nın çantasının gasbedildiği de belirledi. Kaffar Yeğin, cinayetten 2 hafta sonra arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. serbest bırakıldı.

CEZA YAĞDI

Kaffar Yeğin'e, 'Hakaret' suçundan 8 ay 22 gün, 'Kadına karşı tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay, 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takip' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi. Sanık Kaffar Yeğin'e cinayetten 'ağırlaştırılmış müebbet', 'Silahla gece vakti yağma' suçu hırsızlık olarak değerlendirilip, üst sınırdan 8 yıl hapis cezası verildi. Sanık Yeğin'e indirim yapılmadı.

İTİRAZ EDİLDİ

Tarafların yerel mahkeme kararına itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi kararı onandı. Bunun üzerine taraflar kararı, Yargıtay 1 Ceza Dairesine taşıdı. Hükümlerde hukuka aykırılık bulunmaması nedeniyle Yargıtay kararı onadı. Oy birliğiyle, temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına karar verdi.