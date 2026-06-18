Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Bacağını kaybeden talihsiz kadın kabus dakikalarını anlattı: ’Ben onu vurmaya gidiyorum’ deyip…





"KİMSE BUNU HAK ETMİYOR"

Bir bacağını kaybeden ve diğer bacağı için de yatağa bağımlı halde tedavisinin sürmesini bekleyen Hatice K., "Bir bacağım gitti. Bana yardım edebilecek maddi, manevi bütün destekleri bekliyorum. Ayrıca bu durumun hiçbir kadının başına gelmemesini diliyorum, hiç kimse bunu hak etmiyor. Kadın, erkek fark etmez; herkes lütfen sesimi duysun, elinden geleni yapsın" dedi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Veli K.'nın yargılanma süreci ise devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör