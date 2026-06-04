Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla katletmişti! Fadim’in davasında flaş gelişme: Mahkeme kararını verdi!

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Kararın ardından sanıklar ve avukatları, maktul yakınlarının avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile Cumhuriyet savcısı istinaf başvurusunda bulundu. Maktul yakınlarının avukatları ile savcılık, cinayetin tasarlanarak işlendiğini, Fikret İnal'ın müşterek fail olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve Savaş Temirhanoğulları'nın 'Hakaret' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından da cezalandırılması gerektiğini savundu. Sanık avukatları ise beraat, aksi halde haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını talep etti.