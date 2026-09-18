Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Elvan Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Buse G., eğitim gören çocuğunu almak için gittiği ilkokulda eşi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.G., işlemlerinin ardından Batı Adliyesi'ne getirildi.

"EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM" İDDİASI

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren B.G., eşiyle daha önce iki kez evlenip boşandığını söyledi. B.G., boşanma süreci sırasında eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini iddia etti. B.G., olay günü veli toplantısı için okula gittiğini öne sürdü. Şüpheli, eşi Buse G.'nin kendisine hakaret etmesi üzerine onu bıçakladığını ileri sürdü.

"EŞE KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilen B.G., "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör