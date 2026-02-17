Boşanma aşamasındaki eşini canice katletti: Bakanlık davaya müdahil olacak!

Öte yandan, otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Rabia Alaca'nın en az 20 kesici delici alet yaralanmasına bağlı hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi. Rahman Alaca'nın ifadesinde, "8 yıllık evliydik. Bu süre zarfında 1 ya da 2 kez tokat atmışımdır. Eşim sığınma evine gitmişti. 'Seni sevmiyorum' dedi. Olaydan 2 hafta önce duruşmamız vardı. Hakim süre vermişti. Ölmeseydi 1 hafta sonra boşanma davamız olacaktı. 'Boşanmazsan seni süründürürüm' dedi. Pişmanım. Öfkeme hakim olamadım. Şoku atlattıktan sonra polisi ve ambulansı aradım dediği belirtildi.