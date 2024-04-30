Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Olay Sultabeyli Hasapaşa mahallesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı. İddialara göre anlaşmazlık üzerine eşinden ayrılmak için boşanma davası açan Hivda T. adlı kadın, bugün evden çıkarken, apartmanda bekleyen eşi Mehmet T. tarafından apartman boşluğuna götürüldü. Çıkan tartışmada, Hivda T., boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçaklanan Hivda T., hayatını kaybetti. Çığlık sesi üzerine olay hemen polise bildirildi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri katil zanlısı Mehmet T.'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.