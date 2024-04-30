Haberler Yaşam Haberleri Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Giriş Tarihi: 30.4.2024 16:28

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İstanbul Sultanbeyli’de iddiaya göre boşanma aşamasında olan Hivda T. adlı kadın, eşi Mehmet T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Evden çıkan eşine apartman içinde saldıran zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli işlemleri için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Olay Sultabeyli Hasapaşa mahallesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı. İddialara göre anlaşmazlık üzerine eşinden ayrılmak için boşanma davası açan Hivda T. adlı kadın, bugün evden çıkarken, apartmanda bekleyen eşi Mehmet T. tarafından apartman boşluğuna götürüldü. Çıkan tartışmada, Hivda T., boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçaklanan Hivda T., hayatını kaybetti. Çığlık sesi üzerine olay hemen polise bildirildi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri katil zanlısı Mehmet T.'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA