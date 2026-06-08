Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak ağır yaralamıştı: O cani kocanın savunması pes dedirtti!

'EVLENMEK ZORUNDA KALDIM'

Tutuklu sanık Ahmet Yıldız'ın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren 1 çocuk annesi Tuğçe Yıldız, bir sene önce eşini terk edip babasının evine döndüğünü, olaydan bir ay önce ise 6 yaşındaki kızı N.Y.'yi düşünerek evine dönüp, eşiyle barıştığını belirtti. Teyzesinin oğlu olan Ahmet Yıldız ile 14 yaşındayken kendisine istismarda bulunduğu için evlenmek zorunda kaldığını, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü ve hamileyken darbedildiği için kızının 5 aylık dünyaya geldiğini de söyleyen Yıldız, olay anını başına aldığı darbe nedeniyle hatırlamadığını belirterek, "Beni sürekli aldatıyordu. Evde de sürekli tartışma yaşıyorduk. Bana tecavüz ettiği için evlenmek zorunda kaldım. Sürekli para yüzünden tartışıyoruz. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.