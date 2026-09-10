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Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:57

Boşanma aşamasındaki eşini vurup kendi yaşamına son verdi

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Bahri Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ö.’ye tabancayla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Özlem Ö. hastanede tedaviye alındı.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Boşanma aşamasındaki eşini vurup kendi yaşamına son verdi
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Olay, Keçiborlu ilçesindeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 2 çocukları bulunan Bahri Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ö. arasında tartışma çıktı.

TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında Bahri Ö., tabancayla Özlem Ö.'ye ateş etti. Bahri Ö. ardından aynı tabancayla yaşamına son verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özlem Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bahri Ö.'nün cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

#ISPARTA

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Boşanma aşamasındaki eşini vurup kendi yaşamına son verdi
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