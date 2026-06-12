Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu kadın hayatını kaybetti

Olay, 5 Haziran sabahı merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde meydana gelmiş, Ali Sarıkaya boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Yüksel Sarıkaya'nın evinin önünde bir süre beklemiş ardından da fabrikadaki işine gitmek üzere evinden çıkan Sarıkaya'yı sokakta üzerinde peş peşe ateş edip ağır şekilde yaralanmıştı. Geldiği araçla olay yerinde kaçan Sarıkaya polis ekiplerince yakalanacağını anlayınca aynı silahla hayatına son vermişti.

TALİHSİZ KADINDA KURTULAMADI

Saldırı sonrası Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Yüksel Sarıkaya'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör