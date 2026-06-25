Boşanma aşamasındaki kocasını darp eden kadına verilen ceza belli oldu!

ENGELLİ EŞİNİ DARP ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 13 Mayıs 2025 tarihinde mağdur Eyüp Çaytaş ile şüpheli eşi Betül Hilal Çaytaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Betül Hilal Çaytaş, eşini darp etmeye başladı.

"EŞİMDEN ŞİKAYETÇİYİM"

İfadesinde olay gününü anlatan Çaytaş, "Eşim tartışma sırasında beni göğsümden itekledi. Düşerek kafamı yatağın başlığına vurdum ve yaralandım. Soruşturma aşamasında aileler araya girdiği için şikayetimden vazgeçmiştim ancak boşanma davamız devam ediyor, kendisinden şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Betül Hilal Çaytaş ise savunmasında suçlamaları reddederek, "Olay tarihinde eşimle sözlü tartışma yaşadık. Kesinlikle onu darp etmedim, fiziki temasta bulunmadım. Boşanma davasını ben açtım. Beraatimi talep ederim" diyerek kendini savundu.