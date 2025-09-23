Boşanma sürecindeki Güzide Duran ödül töreninde gözyaşlarına hakim olamadı: Sizden vazgeçmeyeceğim!

Güzide Duran, resmi olarak eşi Adnan Askoy'dan boşanmamış olmasına rağmen Fikret Orman'la aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
"İBRETLİK BİR TABLO"
Ortaya çıkan aşk haberlerinden sonra Adnan Aksoy sosyal medya hesabından uzunca bir yazı paylaşarak ve Duran'ın hala kendi soyadını taşımasına vurgu yaparak yaşananları "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirmişti.
"MUTLU OLMAK İSTİYORUM"
Güzide Duran ise eşinin açıklamalarına karşılık hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini açıkça belirterek, "Artık benim için sadece kağıt üzerinde kalan bu evliliğin sona ermesiyle birlikte, çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum. Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.
YENİ DAVA AÇTI!
'Boşanamıyorum' diyerek isyan eden Güzide Duran son olarak yaptığı yeni hamlesiyle herkesi şaşırttı.
"ÖZGÜRLÜĞÜME KAVUŞACAĞIM"
Kendi soyadını kullanmak istediği için dava açtığını açıklayan Duran, şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta, sadece kendi adımı kullanmak için dava açmış bulunmaktayım. Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüne, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma inancım tamdır." İfadelerin kullanmıştı.
BUGÜN ÖDÜL ALDI
Ünlü manken bugün bir ödül törenine katıldı ve 'Yılın Stil Kadını' ödülünü aldı.
ÖDÜL ALDIĞI GECE YAPTIĞI KONUŞMAYLA DİKKAT ÇEKTİ
Güzide Duran ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla gündemde yer aldı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: SİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM!
Duran konuşmasında, "Bu ödülü çocuklarıma ithafen alıyorum. İkinizi çok seviyorum. Sizden asla vazgeçmeyeceğim. Bunu bilin" ifadelerini kullandı ve gözyaşlarına boğuldu.