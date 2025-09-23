Boşanma sürecindeki Güzide Duran ödül töreninde gözyaşlarına hakim olamadı: Sizden vazgeçmeyeceğim!

"MUTLU OLMAK İSTİYORUM"

Güzide Duran ise eşinin açıklamalarına karşılık hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini açıkça belirterek, "Artık benim için sadece kağıt üzerinde kalan bu evliliğin sona ermesiyle birlikte, çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum. Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.