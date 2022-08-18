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Giriş Tarihi: 18.8.2022 11:44 Son Güncelleme: 18.8.2022 11:50

Boşanmak istediği eşini ve kayınpederini öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldürdü, 2 baldızını da yaraladı. Olay sonrası 3 çocuğunu alarak kaçan zanlı polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERTAN GÜRCANER
Boşanmak istediği eşini ve kayınpederini öldürdü

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nin Gülyaka Mahallesi'ndeki uzun süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U'nun evine gelen Recep U. eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİ VE KAYINPEDERİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan 3 çocuğunu alarak kaçan zanlı ise polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Boşanmak istediği eşini ve kayınpederini öldürdü
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