Boşanmak isteyen eşini 16 yerinden bıçakladı

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 16 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Çiğdem (37) ve Gökhan Er (37) çifti, yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı aldı. Bunun üzerine Çiğdem Er, boşanma davası açtı. Ancak boşanmaktan vazgeçen Gökhan Er, eşini de vazgeçirmek için, sık sık evine gitmeye başladı.

Bu süreçte şiddet gördüğünü öne süren Çiğdem Er, polise başvurunca, Gökhan Er hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Karara rağmen eşine telefon mesajlarıyla tehdit etmeyi sürdüren Gökhan Er, 2 Temmuz gecesi yine evine gittiği Çiğdem Er'i 16 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çiğdem Er, hastaneye kaldırıldı. Gökhan Er sevk edildiği adliyede tutuklandı.