Boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde katletmişti: Cinayeti tüm detaylarıyla anlattı!

'MUTFAKTAN EKMEK BIÇAĞINI ALDIM'

Emniyetteki ifadesinde bayram tatili için memleketleri Muş'a gittiklerini söyleyen Zafer Güngür'ün, "Muş'tan 3 gün önce geldik. Sabah evde tartıştık. Ben evden çıkacağım sırada benden boşanacağını söyleyip, ailesini telefonla aradı. Tartışmaya başladık. Mutfaktan ekmek bıçağını alıp, bıçakladım. Kapıyı çektim, çıktım. Sonra da yakalandım" dediği bildirildi.