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Giriş Tarihi: 9.07.2026

Boşanmaktan vazgeçiremedi otobüs durağında katletti

Şanlıurfa’da 67 yaşındaki koca, daha önce bacağından vurduğu ve tehditler nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini, otobüs durağında kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Boşanmaktan vazgeçiremedi otobüs durağında katletti
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Şanlıurfa'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet Dişçi (67), boşanma aşamasındaki eşi Emine Dişçi'yi (60) otobüs durağında kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti, tutuklanan katilin 3 yıl önce de eşini tüfekle vurduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu ortaya çıktı. Olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. 1 çocuk annesi Emine Dişçi, kendisini sürekli tehdit eden ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Dişçi ile otobüs durağında karşılaştı.

Boşanma davasından vazgeçirmek istediği eşinden olumsuz yanıt alan Ahmet Dişçi, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Emine Dişçi'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçmayan Ahmet Dişçi'nin, elindeki silahla bölgede beklediği öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşların müdahale ettiği şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından cinayet silahı ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜÇ YIL ÖNCE DE AYAĞINDAN VURDU
Öte yandan eşi tarafından uzaklaştırma kararı bulunan katil Ahmet Dişçi'nin 3 yıl önce Emine Dişçi'yi pompalı tüfekle ayağından yaraladığı, 1 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

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Boşanmaktan vazgeçiremedi otobüs durağında katletti
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