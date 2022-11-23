Bosna Hersek Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Bosna Hersek’te Yapılacaklar, Fotoğraf Çekilecek Tarihi Yerler Nereler?

Bosna Hersek gezilecek yerler; tarihin ve doğanın bütünleşmesiyle, gidenlere ev sahipliği yapar. Bosna Hersek'te fotoğraf çekilecek yerler, iç içe geçen bu ambiyansı gözler önüne sermektedir. Ek olarak Bosna Hersek'te gezilecek yerler yine bu ambiyans çerçevesinde, gidenlerin odak noktası olmuştur. Gidilen bir yerde yemek ve içmek istediklerimiz hatta gezmek istediğimiz yerlerin meşhur olması ön planda olur. İşte Bosna Hersek'in neleri meşhur olduğu bu durumu kapsar. Bosna Hersek'i gezmek için kaç gün gerekir konusu gidilen amaca göre değişir.

Bosna Hersek Gezilecek Yerler

Bosna Hersek Balkanların gözde ülkelerindendir. 3 farklı resmi dile sahip olan Bosna Hersek doğasıyla, tabiatıyla ve tarihiyle ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi Bosna Hersek'te birçok ülkeden turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizden Bosna Hersek'e olan ulaşım arabayla sağlanabileceğinden yani kolay olduğundan gezilecek yerler listesine eklenebilir. Bosna Hersek'in gezilecek yerleri tek bir kategoriyle sınırlandırılamaz. Biraz tarihi eserler biraz da tabiatla iç içe olan yerler, Bosna Hersek'in gezilecek yerlerini şekillendirmektedir. Karagöz Bey cami, Kravice şelaleleri, Mostar köprüsü bunlara örnektir.

Bosna Hersek'te Fotoğraf Çekilecek Yerler

Bosna Hersek'te fotoğraf çekilecek yerler aslında yine gezilecek yerlerle alakalıdır. Çünkü tatil ya da gezme amaçlı giden bir kişi Bosna Hersek'in kendine özgü yerlerinde fotoğraf çekilmek isteyecektir. Fotoğraf çekilecek yerlerden birkaçı şu şekildedir: Osmanlıyı anımsatan Baş çarşı, tarihte büyük önemi olan Latin köprüsü, kendine özgü kültürü yansıtan Gazi Hüsrev Bey cami, meşhur ve doğayla iç içe olan Ilıca parkı, bir zamanlar askeri amaçlı yapılan Umut tüneli, minaresinin uzunluğuyla dikkat çeken Karagöz Bey cami, balık yemek isteyenlerin adresi Blagay kasabası, Türk köyü olan Poçiteli köyüdür. Bahsedilen bu yerler hem gezilecek yerleri hem de fotoğraf çekilecek yerleri simgelemektedir.

Bosna Hersek'in Neleri Meşhurdur?

Bir yerin neyi meşhur sorusunda akla ilk gelenler her zaman yiyecekler ve içecekler olmuştur. Her yörenin kendine özgü karakteristik yemekleri ve içecekleri vardır. Çünkü bu yemekler ve içecekler ait olduğu bölgeyi simgelemektedir. Herhangi bir bölgede ne yetişiyorsa ya da coğrafi konumdan dolayı denize kıyısı varsa, bölgeye ait sofranın çeşidi de bu yönde olacaktır. Aynı zamanda bu yiyecekler ve içecekler yöresel olarak da nitelendirilirler. Bu doğrultuda Bosna Hersek'in neyi meşhur olduğundan bahsedilecektir. Bosna Hersek kendine özgü kültüre sahip olduğu kadar kendine özgü yemek isimlerine ve lezzetlerine de sahiptir.

Begova Çorbası, Sarajevski Sahan, Şopska salatası, trileçe tatlısı, sarajevsko birası, kaymacina, Boşnak kebabı, cevapcici (cevabi kebabı), tugana kahva yani dibek kahvesi, soğan dolması, bosna baklavası, bosanski lonac, gurabija, klepe, cevizli elma dolması, grah, ustipci, smokvara, medovina, boza, salep gibi yiyecek ve içecekler Bosna Hersek'in meşhur tatlı, ana yemek, çorba ve içecekleridir. Dolayısıyla Bosna Hersek'e gezmeye ve tatile giden bir kişi muhakkak bahsedilen çorba, tatlı, ana yemek ve içeceklerden denemelidir.