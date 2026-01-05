Botanik Parkta ihmal dehşeti

İstanbul Bakırköy D-100 Karayolu üzerinde bulunan 96 bin metrekarelik alana sahip ve içerisinde ağaçlar, yüzlerce bitki türü ve yapay göletin bulunduğu Bakırköy Botanik Parkı, bakımsızlığa terk edildi. Park, 2024 yılından bu yana 'yenileme çalışmaları' nedeniyle halkın kullanımına kapatıldı. Herhangi bir çalışmanın yapılmadığı parktaki bazı yapılar ise metruk bırakıldı. Konuya ilişkin Bakırköy Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

DURUM İÇLER ACISI

Bakırköy'de yaşayan Mehmet Vedat, "Botanik parka giderdim. Önceki durumu gayet de güzeldi ama şu anki durumu maalesef içler acısı. Harabe yerlerde zaten uyuşturucu madde kullananlar ve alkol içenler oralarda bulunuyorlar" dedi.

Parkta ölü hayvanlara rastladığını belirten Mehmet Vedat, "Birkaçını ben de o alanlara defnetmiştim, toprağa gömmüştüm. Sanırım ya zehirlenme ya kötü insanların onlara eziyet etmesiyle olan ölümler gibi gözüküyordu" dedi. DHA