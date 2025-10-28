Botoks yaptırma yaşı 15’e düştü

Antalya'da düzenlenen Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın, sosyal medyanın 'mükemmel görünme baskısı' oluşturduğuna dikkat çekti. Yalçın, "Çok güzel olma endişesi var. Son 4 senedir herkes çok güzel ve mükemmel olmak için çabalıyor. Yüzünde sivilce çıktığı için ağlayarak gelen hastalar mevcut. 'Kore trendi' yaygın, onların ürünlerine aşırı meraklılar. Bakımlı olmayı seven insanlarız ama hiç çılgınlık boyutuna ulaşmamıştı. Ne olursa olsun kendilerini beğenmiyorlar, durum artık toplumsal soruna dönüşüyor. Buna dismorfik kişilik bozukluğu diyoruz. Botoks yaptıran insan sayısı da çok arttı ama merdivenaltı yerlerde yaş 15'e kadar düştü. Yaşın bu kadar düşmesi bizleri tedirgin ediyor. 15 yaşında çocuğa hiçbir hekim botoks yapmaz. 'Ne kadar erken başlarsanız, kırışmazsınız' algısı oluşturuluyor. Böylelikle kozmetiğe bağımlılık meydana geliyor, çocuk sadece güzel görünmeyi hedefliyor" dedi.