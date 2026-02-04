Boya malzemesi bahanesiyle yaklaşık 2 milyon TL dolandırıcılık

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden N.Ü., geri dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere 38 bin avro (yaklaşık 2 milyon TL) bedelle boya malzemesi satın aldığını, ödemeyi yaptığı kişilerin paranın sahte olup olmadığını kontrol ettirmek amacıyla döviz bürosuna götürme gerekçesiyle parayı alarak malzemeyi teslim etmeden kaçtıklarını belirterek şikayetçi oldu.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Şikayetin ardından polis çalışma başlattı. İki kişinin yerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Şok baskında H.K. ve T.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan H.K., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.