Boykot marketi büyük ilgi görüyor

Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesi Şenevler Mahallesi'nde 8 arkadaş, İsrail bağlantılı ürünlerin bulunmadığı "boykot marketi" hizmete açtı. Yaklaşık 5 ay önce hizmete giren marketin girişinde "Bu işletmede İsrail ürünleri satılmamaktadır" afişi yer alıyor. Filistin Dayanışma Marketi (FİDAM) Boykot AVM sahiplerinden Cengiz Rağbetli, Filistin'deki zulme bir tepki olarak yerli ürünlerden oluşan "boykot marketi" fiili olarak hayata geçirdiklerini söyledi. Tüketiciler ise açılan marketten memnuniyetini dile getirerek girişimcilere teşekkür etti.