O ihbar ekipleri alarma geçirdi! Hepsi o evden çıktı: Tam 7 ton...

'KENDİSİNİ KÖTÜ HİSSETTİĞİ İÇİN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU"

Olay günü Mehmet Sedat G.'yi mahsur kaldığı yerden çıkarıp ekiplere teslim eden apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ise yaşananları DHA muhabirine anlattı. Yaklaşık 2 yıldır yöneticilik yapan Orhan, "Bu süre boyunca, son 6 aya kadar bu daireyle ilgili herhangi bir şikayet almamıştık. Gelen şikayetler yalnızca balkonda beslenen güvercinlerin yoğunluğu nedeniyle oluşan rahatsızlıkla ilgiliydi. Konuyla ilgili yetkili kurumlarla görüştüğümüzde, dairenin özel mülk statüsünde olduğu ve ev sahibinin izni olmadan içeriye müdahale edilemeyeceği bilgisi tarafımıza iletilmişti. Son olarak, ev sahibi, kendisini kötü hissettiği için yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, dairenin çöp ev haline geldiğini ve içeride bulunan kişinin bitkin durumda olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaşın ardından, ilgili kurumlar gerekli işlemleri yaptı ve evin temizliği için çalışma başlatıldı. Şu anda yaklaşık 15 kişilik bir ekip görev yapıyor. İlk tespitlere göre evden 2 kamyondan fazla çöp çıkarılacağı belirtiliyor. Gerekli tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Emek veren tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör