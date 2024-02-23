Boyu kısa diyen üzülen Eren hayatını kaybetti

Eğitim camiasını yasa boğan olay dün gece 23:30 sıralarında Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Ömer Mart Ortaokulu yedinci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eren Ö. yaşıtlarına göre biraz kısaydı. İddiaya göre 1 metre 40 santim olan Eren Ö. arkadaşlarının bu konuda yaptığı şakalardan da rahatsız oluyordu.

"DOKTORLAR GELİŞME ÇAĞINDA" DEDİ

Okulda yaşadıklarını Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli sağlıkçı anne Sevim Ö. ve İngilizce öğretmeni baba Tekin Ö.'ye anlatan Eren Ö., doktorların gelişme çağında olduğunu söylemesine rağmen bu psikolojiden bir türlü kurtulamadı.

İddiaya göre baba Tekin Ö., boyunu takıntı haline getiren oğlu için okul müdür yardımcılarına ve rehber öğretmene çıkarak destek istedi.

ARKADAŞLARINA SON FOTOĞRAFINI ATTI

İddiaya göre dün yemeğin ardından yatmak için odasına çekilen Eren Ö. bir süre arkadaşlarıyla mesajlaştı. Boyuyla ilgili yapılan şakalara daha fazla dayanamadığını söyleyen Eren Ö., önce 4. kattaki odasının penceresini açarak ayağını camdan uzattığı fotoğrafı arkadaşlarıyla paylaştı. Ardından, "Yeter artık, ben artık ölmek istiyorum. Arkamdan ağlamayın" yazdı.

BABASI BULDU

Arkadaşlarının "sakın yapma" yakarışlarına rağmen Eren Ö. dördüncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Bu sırada su almak için uyanan baba Tekin Ö. oğlunun penceresinin açık olduğunu fark edince odayı girdi. Genç çocuğu odada da bulmayıp aşağıya koşan baba Ö. korkunç manzarayla karşılaştı. Olay yerine kısa sürede 112 sağlık ekipleri ulaşırken küçük çocuğun hayatını kaybetti belirlendi.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Okul yöneticilerinin bu konuyu bilmelerine rağmen bir şey yapmadıkları ileri sürüldü.