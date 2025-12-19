Boyun çetesine şafak baskını

İtalya polisi, bu sabaha karşı Türkiye'den gelen bilgiler doğrultusunda Barış Boyun grubu üyelerinin kaldığı bir eve şafak baskını düzenledi. Şafak operasyonu; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol- Europol Daire Başkanlığı'nın, İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun grubuna üye kırmızı bültenle aranan kişiler hakkında Roma Merkez Operasyon Servisi ile yaptığı görüşmelerle başladı. Milano Bölge Savcılığı Terörle Mücadele Birimi tarafından gözaltına alınan 4 çete üyesi, terör amaçlı silahlı çete kurma suçunun yanı sıra, yasadışı silah bulundurma ve taşıma, uluslararası silah kaçakçılığı, yasadışı göçü kolaylaştırma, cinayet, katliam, ve kimlik belgelerinde sahtecilik suçlarından tutuklandı.