Bozkırda ‘Bayraktar-2000’ bereketi

Kırşehir'de bu yılki düzenli yağış dağılımı ve doğru tohum seçimi, bozkırın kurak topraklarında verimi yüzde 100 artırdı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesinin tarımsal deneme üretim sahasına geçen yıl ektiği ve kuraklığa dayanıklı olduğu belirlenen 'Bayraktar-2000' buğday çeşidiyle yüksek verim elde edildi. KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ziraat Fakültesinin uygulama alanında ekmeklik buğday hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi. Çiftçi için verimli ürün tespit çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Karahocagil, yağışlarla bu senenin bereketli bir yıl olduğunu ifade etti.

Verim ve ürün çeşitliliği açısından başka türlerin denemelerini de yaptıklarını dile getiren Karahocagil, "Bu sene özellikle buraya ekilen, sahaya uygulaması yapılan türümüzde dekara 450 kilogram civarını yakalamış olduk. Üniversite olarak tarım ve jeotermal alanda ihtisas üniversitesiyiz ve projeler yürütüyoruz. Kaba yem ve kurak iklimlerde verimliliği artıracak ürün çeşitliliği için çalışmalarımız var. İlimizde ve İç Anadolu Bölgesi'nde kurak yerlerde yaygın olarak üretimin sağlanması için üniversite olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

YÜKSEK VERİM VE YÜKSEK KALİTE

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da tarımsal deneme üretim sahasında yoğun araştırmalar yaptıklarını belirtti. KAEÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ayrancı ise 'Bayraktar-2000' ekmeklik buğday çeşidini bu yıl da ekerek detaylı gözlem yaptıklarını söyleydi. Geçen yıl dekarda 220 kilogram civarında ürün alınırken bu yıl aynı alanda aynı çeşitte yüzde 100 verim artışı yaşandığını vurgulayan Ayrancı, "Kırşehir'in farklı bölgelerinde dekara verim ortalama 350-370 kilogram, bizim üretim alanımızda 440-450 kilogram civarında. Bütün çiftçilerimize bu yıl bereketli ürünler diliyorum" ifadelerini kullandı.