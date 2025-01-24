Bozkırın ortasında kano rotası

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki turizmi çeşitlendirmek amacıyla Tomarza Böke Kano Projesi'ni hayata geçiriyor. Kayseri'nin Tomarza ilçesi Böke Mahallesi'nde, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Zamantı Irmağı boyunca kano yapma imkânı sunacak bu proje, doğayla iç içe spor yapmayı sevenler için yeni bir rota oluşturacak. Bu eşsiz deneyim, Kayseri'yi yalnızca spor değil, aynı zamanda doğa ve macera turizmi açısından da önemli bir merkez haline getirecek. Bozkırın ortasında doğa ve sporseverlere farklı bir deneyim yaşatacak proje Kayseri'nin turizm çeşitliliğini de artıracak.