Bozkırın ortasında mavi mucize

Sivas
'ta her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Ağgöl, Karagöl ve Canova Gölü, eşsiz doğasıyla hayran bırakıyor. Sivas-Erzincan karayolu yakınlarında, Canova köyü sınırlarında yer alan yan yana sıralı üç göl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Araştırmalar; bölgedeki tektonik bir hat boyunca yan yana dizilen göllerin yüzyıllar boyunca yeraltı sularının yüzeyin altındaki kolay eriyebilen jips (alçı taşı) tabakalarını eritmesiyle ve üstteki toprak tabakasının da ağırlığı taşıyamayarak çökmesiyle obruk şeklinde derin çukurlara dönüştüğünü, zamanla taban suyu ve yağışlarla dolması sonucu bugünkü görüntüsüne büründüğünü gösteriyor.
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Mete Efendioğlu - Editör