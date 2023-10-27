Haberler Yaşam Haberleri Bozuk asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren son yolculuğuna uğurlandı... “Devletin merhametini gördük”
Giriş Tarihi: 27.10.2023 14:24

Bozuk asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren son yolculuğuna uğurlandı... “Devletin merhametini gördük”

Kaldığı KYK yurdunun bozuk asansöründe hayatını kaybeden 22 yaşındaki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş, İstanbul Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Serpil Ertaş ile arkadaşlarının gözyaşları sel oldu. Cenazede konuşan acılı baba Akın Ertaş, “Devletin merhametini gördük sıra adaletinde” dedi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bozuk asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren son yolculuğuna uğurlandı... “Devletin merhametini gördük”

Kaldığı KYK yurdunun bozuk asansöründe hayatını kaybeden 22 yaşındaki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş, İstanbul Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Serpil Ertaş ile arkadaşlarının gözyaşları sel oldu.

Akın-Serpil Ertaş çiftinin çocukları olan 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 4'üncü sınıf öğrencisinde olarak öğrenim görürken kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun bozuk asansöründe hayatını kaybetti.

ANNE TABUTA SARILDI GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İşlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Zeren Ertaş'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul Pendik Kurtköy Merkez Cami'nde getirildi. Anne Serpil Ertaş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı yaşı döktü. Son yolculuğunda Zeren'i yalnız bırakmayan arkadaşları gözyaşlarına hâkim olamadı.

"DEVLETİN MERHAMETİNİ GÖRDÜK SIRA ADALETİNDE"

Taziyeleri kabul eden acılı baba Akın Ertaş, "Benim çocuğum melekti gibi bir insandı. Devletimiz bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra da adaletli yüzünü göstersin. Sorunlular, sorumluluklarını alsınlar. İnşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. Hiçbir annenin babanın ocağına ateş düşmesin. Bizim Tek isteğimiz budur. Yurtlarda çocuklarımız eylemler yapıyorlarmış. Onlara bir abileri olarak taşkınlık yapmamalarını söylemek istiyorum. Vatanlarını milletlerin bağlı olarak düzgün bir şekilde yapsınlar. Kötü insanların emellerine alet olmasınlar. Abileri olarak onlardan bunu istiyorum. İnşallah bu son olur, denetim mekanizmaları devreye girer. Biz çocuklarımızı arkada bırakarak yurttan ayrılıyoruz. İdareciler bunu sadece iş olarak görmesinler. Orada bir sürü ana kuzusu var. Kendi çocukları için neyi reva görüyorlarsa aynısını oradaki çocukları için de reva görsünler" dedi.

ACILI AİİLEYİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenaze namazına Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını Pendik Müftüsü Musa Bilgiç kıldırdı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Zeren Ertaş, Kurtköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mısır İsrail sınırında tehlikeli gelişme! Bir İHA ile roket düştü
ABD, Suriye'de İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan tesislere hava saldırısı düzenledi
Uluslararası kuruluşlardan art arda İsrail açıklaması: İbre negatife döndü!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankalar açıkladı! Kredi kartı faizi değişti
100. yıl "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanacak
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Kusura bakma Ahmet, çocuklar bekleyemez sen bekle
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı acı tabloyu açıkladı! İsrail saldırılarında 3 bin 38 çocuk öldürüldü
Beyaz taşları ne yapacağız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bozuk asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren son yolculuğuna uğurlandı... “Devletin merhametini gördük”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA