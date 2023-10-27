Bozuk asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren son yolculuğuna uğurlandı... “Devletin merhametini gördük”

Kaldığı KYK yurdunun bozuk asansöründe hayatını kaybeden 22 yaşındaki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş, İstanbul Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Serpil Ertaş ile arkadaşlarının gözyaşları sel oldu.

Akın-Serpil Ertaş çiftinin çocukları olan 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 4'üncü sınıf öğrencisinde olarak öğrenim görürken kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun bozuk asansöründe hayatını kaybetti.

ANNE TABUTA SARILDI GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İşlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Zeren Ertaş'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul Pendik Kurtköy Merkez Cami'nde getirildi. Anne Serpil Ertaş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı yaşı döktü. Son yolculuğunda Zeren'i yalnız bırakmayan arkadaşları gözyaşlarına hâkim olamadı.

"DEVLETİN MERHAMETİNİ GÖRDÜK SIRA ADALETİNDE"

Taziyeleri kabul eden acılı baba Akın Ertaş, "Benim çocuğum melekti gibi bir insandı. Devletimiz bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra da adaletli yüzünü göstersin. Sorunlular, sorumluluklarını alsınlar. İnşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. Hiçbir annenin babanın ocağına ateş düşmesin. Bizim Tek isteğimiz budur. Yurtlarda çocuklarımız eylemler yapıyorlarmış. Onlara bir abileri olarak taşkınlık yapmamalarını söylemek istiyorum. Vatanlarını milletlerin bağlı olarak düzgün bir şekilde yapsınlar. Kötü insanların emellerine alet olmasınlar. Abileri olarak onlardan bunu istiyorum. İnşallah bu son olur, denetim mekanizmaları devreye girer. Biz çocuklarımızı arkada bırakarak yurttan ayrılıyoruz. İdareciler bunu sadece iş olarak görmesinler. Orada bir sürü ana kuzusu var. Kendi çocukları için neyi reva görüyorlarsa aynısını oradaki çocukları için de reva görsünler" dedi.

ACILI AİİLEYİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenaze namazına Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını Pendik Müftüsü Musa Bilgiç kıldırdı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Zeren Ertaş, Kurtköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.