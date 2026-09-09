Bozyazı orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tekeli Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı. Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Bozyazı'daki yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Tekeli Mahallesi Aksaz mevkiinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürdüğünü belirten AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Aldemir, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdiğini belirterek, "Yangının bir an önce kontrol altına alınması ve herhangi bir can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz" dedi.

'Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır'

Aldemir, "Bozyazı'mızın Tekeli Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Yangının başladığı ilk andan itibaren devletimizin tüm kurumları hızlı bir şekilde harekete geçti. Orman teşkilatımız, itfaiyemiz ve tüm ekiplerimiz havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriyor" diye konuştu.

Aldemir, "Burada görev yapan tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Önceliğimiz can güvenliği ve yangının bir an önce kontrol altına alınmasıdır. Bozyazılı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alınacak. Rabbim ülkemizi, Mersin'imizi ve ormanlarımızı her türlü afetten korusun" dedi.