Bozyazı ilçesinin Tekmen Mahallesinde, seyir halindeki otomobil sürücüsü bisikletiyle seyreden G.O.'ya çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan G.O. olay yerine gelen ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne Kaldırılan G.O kaldırıldı, buradan Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen G.O doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.