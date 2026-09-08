Bozyazı’daki orman yangınına 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekeli Mahallesi Akdam mevkiinde, seraların bulunduğu alanda çıkan yangında, etkili olan rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana dağıldı. Bölgeye ihbar üzerine gelen Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri kayalık arazi nedeniyle karadan ulaşımda güçlük yaşıyor. Yangına uçak ve helikopterlerle havadan müdahale ediyor. Karadan ise Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arazözlerle yangının ilerlediği noktalara müdahalede bulunuyor. Ekiplerin, yangının yerleşim alanları ilerlememesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bozyazı ilçemiz Tekmen Mahallesi Aksaz Mevkii'nde orman yangını çıktığı ihbarı alınması üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edilmiş ve yangına ilk müdahale saat 12.11 itibarıyla başlamıştır. Yangına 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale edilmektedir. Çalışmalara takviye amacıyla bölgeye ayrıca 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler sevk edilmiştir. Yangına müdahale ve söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör