Bravo Ali hoca

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş (37) ülkemizin birçok bölgesinde ormanlar yanarken, bu sıcak hava koşullarına rağmen fidan dikmeye devam ediyor. Sevilmiş, hayatının odak noktasına lise öğretmeninin 'Hayatta bir dikili ağacınız olsun' düşüncesini yerleştirdi.

6 yıldır kendi imkanları ile bir elinde çöp poşeti diğer elinde çöp toplama aparatı ile dağ tepe dolaşıp doğayı temizlemek için mücadele eden Sevilmiş, bugüne kadar 10 bin poşetten fazla çöpü doğadan temizledi. Bunu yanı sıra 50 bin meşe palamudu tohumunu toprakla buluşturan, 50 bin ağacın budama işlemini yapan Sevilmiş, çeşitli meyve ağaçlarını da dikerek insanlar ve hayvanların faydalanmasını sağlıyor. Evli ve iki çocuklu Sevilmiş'in bu çalışmalarına başta ailesi olmak üzere öğrencileri de destek veriyor.