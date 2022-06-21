Haberler Yaşam Haberleri Brent petrol fiyatı ne kadar oldu, kaç dolar? 21 Haziran Brent Petrol fiyatı canlı!
Giriş Tarihi: 21.6.2022 09:18 Son Güncelleme: 21.6.2022 09:18

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu, kaç dolar? 21 Haziran Brent Petrol fiyatı canlı!

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu, kaç dolar? 21 Haziran Brent Petrol fiyatı canlı!

Brent petrol fiyatı sürekli aratılmakta. Dünya petrol piyasasını kontrol eden birçok vatandaş, ilk olarak BRT’ye bakmaktadır. Uluslararası piyasada arzı karşılayacak petroldeki sıkıntılar sebebiyle akaryakıt fiyatları son iki yılda inanılmaz derecede arttı. Bu da benzin ve mazot fiyatlarının artmasına sebep oldu. Dünya genelindeki enflasyon fiyatları yükseltirken, resesyon beklentisi de fiyatların azalmasına, böylece dalgalı bir ortamın oluşmasına sebep verdi. Brent petrol ne kadar kaç dolar soruları sürekli aratılıyor. Peki, 21 Haziran Brent Petrol kaç dolar? İşte detaylar!

Brent petrol fiyatı dalgalı hareketlerini sürdürüyor. Birçok ülkede akaryakıt fiyatlarının artma sebepleri arasında bu petrol markasının son 2 yılda inanılmaz derecede artması sebep gösteriliyor. Rus Ukrayna Savaşı ve dünya genelindeki enflasyon, akaryakıt fiyatlarının artmasına sebep vardı. Peki, 21 Haziran Brent petrol fiyatları ne kadar? İşte son detaylar!

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR 20 HAZİRAN?

Geçtiğimiz hafta 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 1 azalmayla 113 dolara kadar düşmüştü. Bugün ise yüzde 1'e yakın bir büyümeye sahip. 21 Haziran 2022 Brent petrol fiyatı 115 dolar seviyesinde ilerliyor.

BRENT PETROL SON DURUM NE?

Brent petrolün geçen haftaya göre düşme sebebi, ABD, İngiltere ve İsviçre merkez bankalarının faiz artırımı sonrası küresel petrol talebinin düşmesiyle alakalıydı. Şimdiyse Libya'da protestolar sebebiyle petrol sahaları ve limanları kapalı olduğu için fiyatlarda küçük bir artış var. Aynı zamanda Rus petrol ve doğalgazına yapılan ambargo sonrası nasıl bir yol izleneceği henüz kesin değil. ABD'nin stratejik petrol yataklarını kullanıma açacağının söylenmesi de bu durumda bir etken.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön vermektedir. Londra Brent olarak da bilinir. Hafif petrol çıkartır. Dünyada sınırlı sayıda hafif petrol olduğu için değeri çok yüksektir. Ağır petrol dünyada çok olsa da çok az şirket çıkarmaya çalışır. Rafine edilmesi kolaydır ve denizden çıkarıldığı için deniz üzerinden dağıtımı oldukça kolaydır.

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu, kaç dolar? 21 Haziran Brent Petrol fiyatı canlı!
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